مصرع 10 بينهم ضابطان وإصابة 8 في مداهمة أمنية بأسيوط آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: دبي - العربية.نت

قتل ضابطان من الأمن المركزي، اليوم الخميس، وأصيب ضابط ومجند آخر في حملة أمنية لمداهمة العناصر الخطرة بقرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح بأسيوط، بينما قتل 8 أشخاص من العناصر الخطرة أثناء المداهمة الأمنية.



ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن اللواء أبو القاسم أبو ضيف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، أن قوات الأمن داهمت مقر عدد من العناصر الإجرامية، والصادرة ضدهم أحكام بالإعدام والمؤبد والأشغال الشاقة بقرية عرب الكلابات الغربية التابعة لمركز الفتح، وعندما استشعروا دخول القوات أطلقوا النيران عليها، ما أدى إلى مقتل ضابطين من قوات الأمن المركزي وإصابة ضابط ومجند آخر، بينما قُتل ثمانية أشخاص من العناصر الخطرة.



وأضاف أنه قد تم ضبط أسلحة نارية بحوزتهم، منها جرينوف استخدموها في مبادلة القوات إطلاق الأعيرة النارية، وأصيب 6 أشخاص من الأهالي بينهم سيدتان، وتم نقل جثامين شهداء الشرطة إلى مستشفى أسيوط الجامعي وجثث العناصر الخطرة إلى مستشفى الإيمان.