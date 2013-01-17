20 أسيراً إيرانياً لدى الجيش الحر وصفقة جديدة تلوح بالأفق

كشف المتحدث باسم الثورة السورية في أوروبا بسام جعارة, عن احتجاز الجيش الحر لأكثر من 20 أسيراً إيرانياً, ودعا إلى مبادلتهم بالسجناء السوريين لدى النظام.
وقال جعارة: "نحن على موعد آخر مع صفقة جديدة نبادر من خلالها لتبادل الآلاف من الأسرى السوريين, وسيبقى شبيحة النظام في المعتقلات, لأن بشار يرفض مبادلتهم بأي أسير سوري".
وكان التلفزيون الحكومي الإيراني، أعلن في التاسع من الشهر الجاري أن مقاتلي المعارضة السورية أفرجوا عن 48 إيرانياً خطفوا في أغسطس/آب الماضي قرب دمشق.
وذلك ضمن صفقة ما بين الجيش الحر والنظام السوري نصت على إخلاء سبيل 48 إيرانياً يحتجزهم مقاتلو المعارضة، مقابل إطلاق الحكومة السورية لـ2130 معتقلاً مدنياً بينهم أتراك.
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