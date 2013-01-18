قناصة نظام الأسد يقتلون صحافياً بلجيكياً في حلب آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: دبي - قناة العربية

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أعلن مركز حلب الإعلامي عن مقتل الصحافي البلجيكي إيف دوباي yves debay على إحدى جبهات القتال في مدينة حلب، بحسب ما ذكرت قناة "العربية"، الجمعة.



وأوضح المركز أن الصحافي قتل برصاصة قناص النظام المتمركزة على سطح السجن المركزي أثناء تغطية الاشتباكات هناك.



والصحافي الذي قتل هو أحدث ضحايا الإعلام في سوريا، وأول صحافي غربي يقتل هذا العام، وكان قد غطى الحرب الأهلية في لبنان، وحرب العراق وإيران، وتورا بورا في أفغانستان عام 2001، وحرب العراق عام 2003.



وبدأ دوباي حياته عسكرياً حتى عام 1985، وبعدها تخصص في تغطية الحروب في المواقع الساخنة.







وأعلن المعهد الدولي للصحافة ولجنة حماية الصحافيين أن العدد الأكبر من ضحايا الصحافة العام المنصرم قتلوا في سوريا.