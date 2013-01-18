نتنياهو يعرب عن سعادته بالتعاون الأمني مع مصر

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتعاون الأمني مع مصر، معرباً عن سعادته بهذا التعاون.وقال في حديث مع صحيفة "إسرائيل اليوم" إن مصر وإسرائيل تتصديان معاً لما أسماه "المخاطر المشتركة" التي تهددهما، ضارباً المثال بالتهديدات التي تواجه كلتا الدولتين في سيناء أو قطاع غزة، حيث اتفقت الدولتان على التعاون الأمني مع بعضهما بعضاً، وهو التعاون الذي لم يكشف نتنياهو عن تفاصيله، إلا أنه قال: إنه أدى حالياً إلى حالة من الهدوء نسبياً.

وأكد نتنياهو ضرورة دعم هذا التعاون الثنائي المشترك في المستقبل، وهو أمر سيحرص عليه حال انتخابه رئيساً للوزراء.



ونقلت "بوابة الأهرام" عن نتنياهو قوله: "إن هناك عدداً من القادة أو الزعماء العرب الذين يتفقون مع بلاده في الشعور بالخوف من الخطر الإيراني الذي يهدد الشرق الأوسط كله".



من ناحية أخرى، نشرت صحيفة "معاريف" أيضاً حواراً لها مع نتنياهو، وهو الحوار الذي قال فيه إنه في حالة فوزه بالانتخابات وتشكيله للحكومة، فلن ينسحب من شبر واحد من الضفة الغربية، معتبراً أن عهد تقديم التنازلات من هذا القبيل قد ولَّى إلى غير رجعة، على حد وصفه.



واعتبر نتنياهو في الحديث، مسألة توليه رئاسة الحكومة المقبلة أمراً مفروغاً منه، قائلاً إن ما يهمّه هو تراجع قوة حزب الليكود الذي سيقلل في الإطار الائتلافي من قدرته على التصدي للضغوط الممارسة عليه.



جدير بالذكر أن "البرتوكول" الصحافي في إسرائيل يقضي بإدلاء المرشح الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات لحوارات مع الصحف الإسرائيلية الكبرى قبل الانتخابات، ولذلك تنشر الصحف الإسرائيلية الكبرى حواراتها مع نتنياهو قبل الانتخابات المزمع إجراؤها الثلاثاء المقبل.