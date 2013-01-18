هزة أرضية بقوة 46 درجة يشعر بها سكان الإسكندرية والقاهرة

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل المنتشرة فروعها في جميع محافظات جمهورية مصر، هزة أرضية متوسطة قوتها 4.6 درجة على مقياس ريختر وقعت في الساعة الحادية عشرة و17 دقيقة و37 ثانية بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وشعر بها سكان الإسكندرية والوجه البحري وسكان الأدوار العليا في عدد من مناطق محافظة القاهرة.

ونقلت "بوابة الأهرام" عن الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قوله، اليوم الجمعة، إن مركز هذه الهزة في البحر المتوسط على بعد 170 كيلومتراً من مدينة برج العرب بعمق 10.3 كيلومتر، مشيراً إلى أن أحد أسباب هذه الهزة كما سجلتها أجهزة المعهد هي 31 درجة و90 دقيقة شمالاً، و30 درجة و89 دقيقة شرقاً.



وأكد أنه لم يرد للمعهد أي بيانات بشأن حدوث خسائر في الأرواح والمنشآت نتيجة لهذه الهزة التي تحدث في تلك المنطقة على فترات متباعدة بدرجة ضعيفة أو متوسطة.