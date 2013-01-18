105 قتلى في سوريا وقصف عشوائي عنيف على ريف دمشق آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04 المصدر: العربية

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن سقوط 105 قتلى بنيران قوات النظام في مختلف المناطق السورية، فيما كثفت قوات الأسد قصفها على مناطق ريف دمشق تحديدا، مستخدمة القنابل العنقودية في بعض الأحيان.



وأفاد ناشطون بوقوع عشرات القتلى والجرحى في داريا إثر استهداف أحد مستشفياتها بصواريخ أرض- أرض ولم تشهد بلدة داريا بريف دمشق خلال الثورة السورية قصفاً عنيفاً من قبل قوات الأسد كما واجهت اليوم، فيما يقول ناشطون إنها حملة عسكرية يشنها جيش النظام بشكل خاص على البلدة، حيث تنهال مئات القذائف والصواريخ عليها دون انقطاع.