الشرطة المصرية تصد محاولة هجوم مسلمين على كنيسة آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: القاهرة - فرانس برس

دارت مواجهات الجمعة بين الشرطة المصرية وجموع من المسلمين الغاضبين حاولوا مهاجمة كنيسة قبطية، بعدما اتهموا تاجرا قبطيا بمحاولة التعدي جنسيا على طفلة مسلمة في السادسة من العمر، وفق ما أفادت مصادر أمنية.







ووقعت المواجهات في مدينة قنا في الصعيد جنوب مصر، ودمر عشرات المسلمين متجرين عائدين لأقباط، ثم توجهوا إلى كنيسة بهدف الهجوم عليها. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم.



وتم اعتقال التاجر القبطي وعشرة مسلمين شاركوا في المواجهات ورشقوا الشرطة بالحجارة.







وارتفعت وتيرة الهجمات على الأقباط الذين يشكلون ما بين 6% إلى 10% من 83 مليون مصري، وذلك منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.