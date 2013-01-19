طيار يقصف مواقع تابعة لقوات وشبيحة الأسد في الشام آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: دبي – قناة العربية

أفاد المكتب الإعلامي للمجلس العسكري في دمشق بأن طياراً سورياً منشقاً قصف بطائرته، وهي من طراز ميغ، مواقع لقوات الأسد في معضمية الشام في ريف دمشق. فيما أشار ناشطون إلى أن قصف مواقع النظام كان عن طريق الخطأ.



وأكد المتحدث باسم المجلس، مصعب أبو قتادة، انشقاق طيار من الجيش النظامي وقصفه لثلاثة مواقع تابعة لنظام الأسد منها الحاجز المتواجد بين الفرقة الرابعة (الحرس الجمهوري) ومعضمية الشام.



ومن جانبه شرح الناطق الإعلامي لمجلس قيادة الثورة في ريف دمشق، عمر حمزة، لقناة "العربية" أن شهود عيان تحدثوا عن قصف طائرة ميغ لثلاثة مواقع تابعة لشبيحة الأسد وحواجز تابعة له شرقي معضمية الشام، قريبة من تل كوكب حيث تتواجد سرايا الصراع. وأكد على وجود قتلى بين شبيحة الأسد بالعشرات.



وشدد على أنه لم يتم التأكد حتى الآن ما إذا كانت طيار الميغ قد انشق فعلاً أم أنه قصف بالخطأ هذه المواقع، إلا أنه شرح أن تكرار القصف لثلاث مرات يرجح أن يكون الطيار قد انشق فعلاً.



كما أنه كشف أن طائرة الميغ هذه تعرضت لإطلاق نار من قبل مضادات الطيران التابعة للجيش النظامي.



وفي سياق آخر، أفادت لجان التنسيق المحلية عن سقوط 30 قتيلا على الأقل اليوم برصاص قوات النظام. وتركز قصف النظام اليوم على مناطق متفرقة في ريف دمشق.