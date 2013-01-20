حسين سالم يعرض التصالح مقابل التنازل عن نصف ممتلكاته آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: العربية نت

قال طارق عبد العزيز محامي رجل الأعمال حسين سالم، إنه أجرى مقابلة مع المستشار مصطفى الحسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، وعرض عليه فكرة التصالح مع موكله مقابل تنازل حسين سالم عن نصف ممتلكاته، مقابل التصالح الشامل في كل قضايا الأموال المتهم فيها رجل الأعمال، حسبما نقلت جريدة "الأهرام" المصرية.







وأضاف في مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة"، أنه في حال الموافقة على التصالح، سيقوم حسين سالم بتمكين جميع الأجهزة الرقابية في الدولة من التوصل لجميع ممتلكاته، وحساباته بالبنوك سواء داخل مصر أو خارجها.







وأكد أن حسين سالم عرض فكرة التصالح منذ 6 أشهر، وأصر على التصالح مؤخرًا رغم صدور قرار من المحكمة الإسبانية بعدم تسليمه لمصر، إلا أنه يريد العيش هو وأسرته في سلام -على حد قول المحامي.