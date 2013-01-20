صباحي مرسي منصاع لمكتب الإرشاد في جماعة الإخوان آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

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تحدث حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي المصري وعضو جبهة الإنقاذ في مقابلة بثتها قناة "النهار" المصرية، قائلاً إن الرئيس المصري محمد مرسي مُكرَه ومنصاع لسلطة مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن الرئيس المصري لم يعد يمثل ثورة 25 يناير.



وأكد أنه نصح مرسي بأن يكون رئيساً لكل المصريين، ويخرج عن عباءة الإخوان المسلمين، ولكن الرئيس لم يستمع لنصيحته.



وأوضح صباحي أن الحكومة الحالية لا تمتلك خطة لتحقيق العدالة الاجتماعية، قائلاً "فقدنا الثقة في مرسي، وفي الإخوان المسلمين"، مضيفاً أن القوى المدنية لا تحارب الإسلام وشريعته، ولكنها تختلف مع المتاجرين بالدين، والذين يستخدمون الإسلام والشريعة لمصالح سياسية.







ودعا صباحي في حديثه، الشعب المصري إلى عدم السماح لأحد أن يستخدمهم باسم الدين لأغراض سياسية، مطالباً بتجريم استخدام دور العبادة في المنافسة السياسية.