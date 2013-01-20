مستشار الرئيس المصري ينفي لقاءه بقاسم سليماني آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: دبي - قناة العربية

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نفى عصام حداد، مساعد الرئيس المصري لشؤون العلاقات الخارجية، ما تناولته بعض الصحف عن لقائه بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مؤكداً أن المسؤول المخابراتي الإيراني لم يدخل مطلقاً الأراضي المصرية.



وطلب حداد ممن لديه إثبات أن سليماني قد زار مصر أن يبرزه، في إشارة إلى ما ذكرته صحيفة "تايمز" البريطانية مؤخراً، وطالب الصحيفة بذكر تواريخ دخول وخروج المسؤول الإيراني من القاهرة.



وكانت الصحيفة قد أكدت أن قاسم سليماني قد أجرى محادثات مع مسؤولين رفيعي المستوى مقربين من الرئيس المصري، وذلك خلال زيارة قام بها للقاهرة في مطلع هذا العام، جاءت بعد أعياد الميلاد واستمرت لمدة يومين.



وقالت الصحيفة البريطانية في التقرير الذي نقلته المواقع المصرية، مثل "اليوم السابع" و"بوابة الأهرام"، إن المسؤول المخابراتي الإيراني التقى عصام حداد ومسؤولين من جماعة الإخوان المسلمين، لبحث دعم النظام المصري في مجال بناء جهازي الأمن والمخابرات بشكل مستقل عن أجهزة الأمن الوطني التي يسيطر عليها الجيش المصري.



يُذكر أن سليماني يُشرف على نشاط الميليشيات المسلحة المقربة من النظام الإيراني في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله في لبنان وحركة حماس، وقد جاءت زيارته لمصر بناء على دعوة من الرئيس مرسي وكبار قادة جماعة الإخوان المسلمين.