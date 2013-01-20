مصر عفو رئاسي ينهي قضية أحداث محمد محمود آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بإنهاء إجراءات الدعوى الجنائية في قضية أحداث شارع محمد محمود،‏‏ بسبب العفو الرئاسي الصادر من الرئيس المصري محمد مرسي، والذي شمل المتهمين‏ الـ 379، حيث قررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا رسوم.



ووفق ما نشرته صحيفة "الأهرام"، قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات وبراءة المتهم أحمد السيد درديري من تهمة تعاطي المخدرات.



وعقب صدور الحكم ردد المتهمون الحاضرون بالجلسة ممن أُخلي سبيلهم هتافات ضد الحكم، مؤكدين براءتهم ورافضين قرار العفو الرئاسي لأنهم غير مذنبين ولم يفعلوا ما يستحقون عليه الاتهام، وطالبوا بتبرئة ساحتهم أمام الجميع، كما رددوا بعض الهتافات ضد المحكمة والقضاء بشكل عام، وختموا هتافاتهم قائلين "احنا مش بلطجية ويسقط يسقط حكم المرشد".



وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد أحال المتهمين للمحاكمة بتهمة التجمهر مع مجهولين خلال الفترة من 19 نوفمبر 2011 حتى الأول من ديسمبر 2011 بدائرة قسمي عابدين وقصر النيل بمحافظة القاهرة وهم مسلحون بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة والخاصة.