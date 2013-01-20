مقتل 4 أشخاص في اشتباكات أمام قسم شرطة قرب القاهرة

قتل 4 أشخاص وأصيب 12 آخرون، بينهم ضابطان، صباح الأحد، في اشتباكات مع قوات الأمن أمام قسم شرطة شمال القاهرة، إثر مقتل شاب عن طريق الخطأ على يد رجل شرطة، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.وقال مصدر أمني إن "الأحداث اندلعت إثر مقتل شاب بطريقة الخطأ على يد ضابط شرطة أثناء مطاردته لتاجر مخدرات"، وهو ما نتج عنه اشتباكات واسعة استمرت لساعات بين الأهالي والشرطة استخدمت فيها الأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف. وحاول الأهالي اقتحام قسم الشرطة، بحسب المصدر الأمني.

وأطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لفض تجمعات الأهالي، كما استعانت بالمدرعات لمنع اقتحام مقر الشرطة.



وأوضح المصدر أن الشرطة ألقت القبض على 6 أشخاض تورطوا في محاولة اقتحام القسم وإلقاء زجاجات المولوتوف ومهاجمة قوات الأمن بالأسلحة النارية.



ويأتي الحادث، وهو الأكبر منذ شهور طويلة، قبل أيام قليلة من الذكرى الثانية للثورة المصرية.



وشهدت أحداث الثورة مهاجمة المواطنين الغاضبين لنحو 99 مقراً للشرطة في عدة مدن مصرية، ما أسفر عن مقتل نحو 850 متظاهراً أغلبهم أمام مقرات الشرطة.



لكن معظم قضايا قتل المتظاهرين انتهت بأحكام بالبراءة لضباط وأفراد الشرطة.



واستندت أحكام البراءة لدفاع رجال الشرطة عن مقار عملهم، إضافة لعدم كفاية الأدلة.