36 حركة وحزباً تشارك في مسيرات 25 يناير ضد الإخوان

أعلنت 36 حزباً وحركة سياسية عن مشاركتها في مظاهرات ومسيرات 25 يناير/كانون الثاني المقبل، للمطالبة بإسقاط المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.وطالبت الحركات بضرورة أن يكون هناك رئيس ونائب عام لكل المصريين، قائلة إن الشهور الماضية كشفت عمق أزمة الإدارة السياسية وعدم قدرتها على القيام بدورها في ضبط حركة الجهاز الإداري للدولة، موضحين أن هذا الأمر الذي جعل المصريين فريسة سهلة للإهمال وسوء الإدارة وعدم الرؤية الناتج عن إدارة مكتب إرشاد الجماعة لمؤسسة الرئاسة، نقلاً عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية، الأحد.

وحددت القوى السياسية، المسيرات التي ستنطلق يوم 25 يناير/كانون الثاني المقبل، وتلك المسيرات هي مسيرة من جامع الأزهر، ودوران شبرا، وجامع الفتح، ومصطفى محمود، ومسجد نصر الدين بالهرم، ومسيرتين من مسجد النور وميدان الساعة متوجهين إلى الاتحادية.



وقال المشاركون الموقعون، في بيان لهم، خلال اجتماعهم، الأحد، "لم نر مشروعاً للنهضة، ووقعنا جميعاً فريسة للتجارة بالدين والانتهازية السياسية، ولم نر قصاصاً للشهداء، ووجدنا فصيلاً واحداً يسعى لسجن الوطن في عباءته، واتضح أنه لم يصن الثورة ولم يحقق أياً من أهدافها. وجدنا نخباً لم تقدم مشروعاً بديلاً. وجدنا أنفسنا أمام سياسات مبارك، وإن الفشل هو أزمة قرار رئاسي غير مدروس وحكومة انشغلت بالسيطرة على السلطة وتعمدت قتل المصريين".



وشددت الحركات الثورية على ضرورة إنهاء تزاوج السلطة برأس المال، كما طالبوا بوقف مشروع الصكوك، مؤكدين أن هدفها بيع الوطن، وعدم الرضوخ لإملاءات صندوق النقد الدولي، للحصول على القرض، رافضين الوصاية الأمريكية على مصر.



ووجهت الحركات السياسية الموقعة على البيان رسالة إلى جبهة الإنقاذ ورموز القوى المدنية مفادها: "كنا نتمنى أن تستجيبوا لمطالب الشارع المصري، خصوصاً في عملية الاستفتاء السابقة، ولكن حدث ما حدث، اليوم مازلنا نأمل أن تستجيبوا للوازع الوطني، وخصوصاً في عملية الانتخابات القادمة. لا تشاركوا في إضفاء الشرعية على نظام فقد شرعيته".



وحمل البيان توقيع 36 حركة وهي: الجبهة الحرة للتغيير السلمي، وتحالف القوى الثورية، والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، وثورة الغضب المصرية الثانية، وحركة شباب الثورة العربية، والمركز القومي للجان الشعبية، وحركة مظله القوى الثورية، وشباب حزب الدستور، واتحاد شباب الثورة، واتحاد الصفحات الثورية، وحكومة ظل شباب الثورة، وحركة شباب الوحدة الوطنية، وألتراس برادعاوي، وحركة شباب فجر، وحركه جنود الثورة، ومجلس شباب الثورة، وإمسك فلول، وائتلاف ثوار مصر، واتحاد ثوار إسكندرية، ومجلس أمناء الثورة بالإسكندرية، وتكتل ثوار السويس، وحركة ثوار الميدان بالسويس، وحركة شباب 25 يناير، وشباب المحلة الثائر، وحركة شباب الميدان بالمنصورة، وائتلاف شباب الثورة بالمحلة الكبرى – الشرارة، والنقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء والطاقة، وحرافيش الثورة، والكتلة الثورية بطنطا، واتحاد المدونين العرب، وطنطا الثائرة، وحركة كفاية الغربية، والجبهة القومية للعدالة والحرية، وشباب حزب الجبهة، وتكتل شباب الجيزة، واتحاد المدونين العرب.