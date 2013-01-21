اعتصام أمام مكتب وزير الإعلام للمطالبة بالرواتب المتأخرة آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية نت

نظَّم عدد من الفنيين والإعلاميين العاملين بقطاع التليفزيون، وقفة احتجاجية أمام مكتب وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، أمس، اعتراضاً على عدم صرف المتأخرات المالية لرواتبهم عن ثلاثة أشهر مضت، حسبما نقلت جريدة "الوطن" المصرية.







وطالب المحتجون بعقد اجتماع عاجل مع الوزير لعرض مطالبهم عليه، معربين عن استيائهم مما وصفوه بمراوغة وزير الإعلام، الذى أكد أكثر من مرة أن العاملين لن يضاروا في أجورهم، في الوقت الذى يصرف لهم "الأساسي" فقط، وهو لا يتعدى 20% من إجمالي الراتب، بعد إضافة بدلات البرامج والحوافز.







قال الإعلامي كامل عبدالفتاح، إن من نوادر التليفزيون المصري أن يدفع العاملون بالبرامج من جيوبهم لعمل الديكورات، معرباً عن اندهاشه من إجبار العاملين ببرامج السهرة المباشرة على دفع 50 جنيهاً لكل فرد، للصرف على استقبال الضيوف.







ووصفت الإذاعية انتصار غريب وعود قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصرف مرتباتهم عن ثلاثة أشهر مضت بـ"الكاذبة"، مضيفة "ما زال مسلسل الكذب مستمراً".







من جانبه، هدد علي غيث، مدير عام القناة الأولى، بالتصعيد في حال عدم صرف الرواتب المتأخرة.