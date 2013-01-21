الأزهر يطلق قناة فضائية لشرح المفاهيم الإسلامية الصحيحة آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: القاهرة - مصطفى سليمان

أعلن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر أن "الأزهر بصدد إنشاء قناة فضائية لنشر الفهم الصحيح للإسلام ووسطيته واعتداله وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تنتشر بين الناس بسبب السلوك الخاطئ لبعض الفضائيات والتي تتنافى مع صحيح الإسلام".



ويأتي هذا الإعلان عن فضائية الأزهر على خلفية بعض الفضائيات السلفية التي يعتبرها علماء الأزهر مسيئة للإسلام.



وأكد شيخ الازهر أن "دور الأزهر في المرحلة المقبلة هو نشر وسطية الإسلام في مواجهة الأفكار والآراء المتشددة البعيدة عن طبيعة الإسلام الصحيح وبعيدة عن فهم الدين الإسلامي".



وقرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تشكيل لجنة للإشراف على مشروع إطلاق قناة فضائية للأزهر الشريف برئاسة الدكتور علي جمعة، مفتي مصر.



وأعلن مفتي الديار المصرية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تم فتح حساب بالبنك المركزي برقم 601010 لتلقي التبرعات للمساهمة في إنشاء قناة الأزهر الفضائية لنشر المنهج الأزهري الوسطي والمعتدل.



إلى ذلك قال مصدر خاص لـ"العربية.نت" في مشيخة الأزهر إن "الإجراءات العملية في تنفيذ وتأسيس قناة "الأزهر" قد بدأ بالفعل، ومن المنتظر أن يبدأ البث التجريبي للقناة في شهر أبريل/نيسان المقبل".



من جانبه، قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الديار المصرية "إن اللجنة التي شكلها شيخ الأزهر يترأسها الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، وبعضوية الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر للشؤون الخارجية، والدكتور عبدالدايم نصير مستشار شيخ الأزهر لشؤون التعليم، والمستشار محمد عبدالسلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر".