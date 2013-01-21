النيابة تقدم أدلة ومتهمين جدداً في قضية مذبحة بورسعيد آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04 المصدر: العربية.نت

أكد المستشار حنا وديع، عضو المكتب الفني لوزير العدل، أن النيابة العامة تقدمت اليوم بأدلة جديدة ومتهمين جدد إلى محكمة الاستئناف، تمهيداً لمخاطبة محكمة الجنايات التي تنظر قضية مذبحة بورسعيد، والتي راح ضحيتها 72 شاباً من شباب ألتراس أهلاوي.



ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن وديع قوله إن لجنة تقصي الحقائق توصلت في تقريرها إلى وجود أدلة جديدة و4 متهمين هاربين تورطوا في تلك الأحداث، ولم ترد أسماؤهم ضمن قرار الإحالة، وكان من الضروري ضمهم في تلك القضية لمحاكمتهم.



ورفض وديع التعليق على ما إذا كانت المحكمة ستقرر تأجيل جلسة النطق بالحكم المقرر عقدها يوم السبت المقبل من عدمه، وقال إن المحكمة لها سلطة تقديرية بالأخذ بتلك الاتهامات الجديدة أو تنطق بالحكم في هذه القضية.