مجزرة في أريحا بإدلب خلفت 9 قتلى بينهم 5 أطفال

وثق المركز الإعلامي السوري مجزرة ارتكبتها قوات النظام في أريحا بإدلب خلفت تسعة قتلى، بينهم خمسة أطفال.
ودكت قوات النظام أحياء حمص المحاصرة، وقتلت البراميل المتفجرة ثمانية في ريف الرقة.
وقالت شبكة شام الإخبارية إن الجيش الحر أوقع عدداً من الإصابات في هجوم شنه على المتحلق الجنوبي في العاصمة.
وفي دمشق أيضا تصدى الجيش الحر لمحاولة قوات النظام اقتحام أحياء مدينة السيدة زينب وبلدة حجيرة.
وفي مطار دمشق قامت قوات النظام بإطلاق عشرين صاروخاً من الراجمات داخل المطار باتجاه الشمال.
وقالت شبكة شام الإخبارية إنه تم تفجير بناء فيه قوات أمن تابعة للنظام في معضمية الشام بالريف الدمشقي.
وفي دارّيا بريف دمشق تمكن الجيش الحر من تدمير دبابة أثناء التصدي لمحاولة قوات النظام اقتحام المدينة.
وتمكن الجيش الحر في حمص من السيطرة الكاملة على كتيبة "الصخر" في القصير واغتنام كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة.
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