وزير الصحة المصري العمر الافتراضي لـ3800 وحدة صحية منته آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية نت

أكد الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان المصري أن هناك 200 مستشفى على مستوى مصر تحتاج إلى هدم كامل وإعادة تطوير، لانتهاء عمرها الافتراضي، وعدم صلاحيتها لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية.



وشدد الوزير على أن 3800 وحدة صحية منتشرة في المحافظات تحتاج إلى تطوير شامل لعدم قدرتها على تلبية احتياجات المرضى، وفق ما نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية.



وقال: إن مستشفيات الحكومة بصفة عامة لا تعاني نقصا في الإمكانات، ولكنها تعاني عدم استخدامها بالصورة الجيدة، مشيرا إلى أن هناك 70 مستشفى سوف يتم الانتهاء من تطويرها وبنائها من جديد خلال عامي 2013 و2014 في محافظتي سوهاج وقنا.



وأكد أن هناك مشكلات كثيرة في المستشفيات، بعضها بسبب البنية التحتية، وعزوف الأطباء عن بعض التخصصات، ورحيل عدد كبير من الكفاءات إلى خارج مصر بسبب تدني الرواتب.



وأشار وزير الصحة إلى أن المستشفيات الحكومية تعاني نقصا في عدد الأطباء، وهناك مناطق مثل سوهاج وقنا وأسيوط وحداتها الصحية بلا أطباء أصلا.



وكشف عن أن المستشفيات العلاجية استقبلت العام الماضي ستة ملايين مواطن في الطوارئ.



وقال: إن وزارة الصحة تواجه مشكلة الإهمال الجسيم في صيانة الأجهزة الطبية، حيث تم شراء أجهزة تكلفت مليار جنيه خلال عشر سنوات، وتم تركها دون صيانة، مما أدى إلى توقفها تماما، والاعتماد على القطاع الخاص.