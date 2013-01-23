أكثر من 70 جريحاً في مواجهات مع الشرطة في مرسى مطروح آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04 المصدر: القاهرة - فرانس برس

أفادت مصادر أمنية أن مواجهات وقعت صباح الثلاثاء في مدينة مرسى مطروح المصرية (شمال غرب)، عندما قام عدد من السكان باقتحام مركز للشرطة في هذه المدينة لإطلاق سراح أقرباء لهم متهمين بالتهريب.







وكانت محكمة في هذه المدينة الساحلية على البحر المتوسط حكمت على المتهمين الذين لم يعرف عددهم بالسجن ستة أشهر، بعد إدانتهم بتهريب سجائر أجنبية.







وقام أقرباء لهم مسلحون برشاشات وسكاكين بمهاجمة مقر الشرطة لإطلاق سراحهم.







هذا وأعلنت مديرية الصحة بمطروح إرتفاع عدد المصابين جراء أحداث الشغب، التي شهدتها المحافظة إلى 71 مصاباً، منهم 37 شرطياً و34 مدنياً، بينهم ثلاث حالات خطيرة تم تحويلها إلى مستشفى الجامعة بالإسكندرية.



وأشار الدكتور محمود زهران، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى أن الإصابات تنوعت ما بين كسور وجروح قطعية واختناقات بالغاز وكدمات وسحجات والإصابة بطلقات الخرطوش، موضحاً أن 61 حالة مصابة خرجت بعد التحسن، عدا 6 حالات من العسكريين و4 من المدنيين يتلقون العلاج، فيما تم تحويل ثلاث حالات حرجة مصابة في العين وبكسر مضاعف إلى مستشفى الجامعة بالإسكندرية، بحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام".



في الوقت نفسه تمكن قوات الأمن من فرض السيطرة الأمنية على المنشآت الحيوية وتأمين المقرات الشرطية، التي كانت مستهدفة من قبل تشكيلات مسلحة تريد السطو على ما بداخلها من أحراز وملفات قضايا وسجلات، حسب المصادر الأمنية.



وزادت الأحداث الأمنية المتفرقة في مصر بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك قبل سنتين، وخصوصا بسبب تضعضع قوات الشرطة التي كانت تمسك بالبلاد بيد من حديد.