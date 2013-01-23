الإعلان عن تأسيس حزب سلفي جديد في مصر آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

أسست شخصيات إسلامية حزبا سياسيا إسلاميا جديدا، بمرجعية "سلفية"، بعد أن جمعوا قرابة 4 آلاف توكيل باسم وكيل المؤسسين الشيخ مصطفى سلامة، مساء الثلاثاء، بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بالعجوزة. وذلك بحضور عدد من القيادات الإسلامية.







وقال سلامة، وكيل مؤسسي حزب الهدف "السلفي"، إن حزب الهدف سيدافع عن الشرعية القائمة بكل غال وثمين، مؤكداً أن الحزب يتعهد بالحفاظ على مكتسبات ثورة يناير، وسيدافع عنها بكل ما أوتي من قوة.



وأضاف أن الحزب سيخوض الانتخابات القادمة من خلال كوادره في جميع المحافظات، ويمد يده للتنسيق والتحالف بما يتناسب مع الصالح العام.



وأوضح سلامة، أن حزب الهدف يتبنى فكرة تكوين هيئة عليا، تتكون من رؤساء الأحزاب والحركات للتنسيق الدائم لإعلاء المصلحة العامة للدولة، مشددا على أن الحزب يتعهد بالتصدي للفساد بجميع صوره وأشكاله، وخاصة الفساد الإداري والمالي، وذلك في جميع المؤسسات.







وأكد وكيل مؤسسي حزب الهدف، أن الحزب يتبنى جميع مطالب عمال مصر، وعلى رأسها قانون الحريات النقابية والحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، الذى يمثل العدالة الاجتماعية لجميع عمال مصر.



فيما طالب المحامي ممدوح إسماعيل، الأحزاب الإسلامية بتشكيل تحالف انتخابي في كتلة واحدة لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة.



وقال إسماعيل: "نرفض تدخل الدعاة في العمل السياسي. ولا يجوز الجمع بين السياسة والدعوة، لأن رجل السياسة يستخدم المكر والدهاء، وهي ليست من صفات الدعاة، فالدعاة وقعوا في أخطاء فادحة وضعت الإسلاميين في مواقف محرجة، وخصمت من شعبية التيار الإسلامي لدى المواطنين"، منتقداً ظهور أحزاب إسلامية قادتها من رموز الدعوة الإسلامية.