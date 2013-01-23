السفارة الأمريكية بالقاهرة تحذر رعاياها من تظاهرات مرتقبة آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 04:04 - GMT 01:04 المصدر: دبي - قناة العربية

طالبت السفارة الأمريكية رعاياها في القاهرة وجميع محافظات مصر بالحذر خلال الأيام المقبلة التي تشهد تظاهرات القوى السياسية والقوى الثورية المقررة يوم 25 يناير/كانون الثاني الجاري، وما يتبعها من محاكمة المتهمين في مجزرة بورسعيد.



وقالت السفارة على موقعها الرسمي إنه ورد إليها أن التظاهر سيستمر حتى نهاية الأسبوع، قبل الذكرى الثانية من الثورة باحتشادات في ميدان التحرير والشوارع المحيطة للمطالبة بالمحاكمة العادلة للمسؤولين عن مجزرة بورسعيد.



هذا ودعا رئيس التيار الشعبي المصري حمدين صباحي خلال تسجيل مصور بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، إلى النزول إلى ميادين مصر في هذا اليوم، مؤكداً أن الثورة مازالت مستمرة وأنهم لن يسمحوا لأي طرف بالاستيلاء عليها. كما جدد مطالبته بالضمانات الكافية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.