المشكلة أن لا أحد من المعارضة أو الغاضبين لديه برنامج لليوم التالي من تحقيق مطالبهم‏.‏المخرج الوحيد والشرعي من الإحباط السياسي الراهن الدعوة لثورة في صناديق البرلمان المقبل.لن يعرف المصريون حلاوة الديمقراطية طالما ظل ثلث الناخبين من الأميين.الغاضبون من سوء الإدارة أكثر خطرا من المعارضة لان الثانية معلومة ومنظمة والأولي عشوائية ومجهولة.كل ما حدث هو انتقال المصريين من عصر خليهم يتسلوا لزمن خليهم يتشلوا.

لم يكن احد يتصور أن النحس أمر حقيقي حتي أصبح وجعا قوميا.



الخيانة أن يتحول النائب بعد فوزه لحزب آخر ولكن الخيانة العظمي أن يتحول الحزب نفسه.



كثير من برامج التوك شو تخاطب شركات الإعلانات أكثر من المشاهدين.



لدينا دوائر تضم5 ملايين ناخب ولها4 نواب ودوائر بها250 الف ناخب ولها ستة نواب ولهذا أصبح مجلسا للنواب وليس للشعب.



السائقون وحدهم لديهم الاجابة عن السؤال التاريخي مصر رايحة علي فين.



مشكلة الفترة الانتقالية أن الثورة صدقت وعود الإخوان بعدم ترشيح رئيس والاكتفاء بثلث البرلمان.



لو كان في سوريا نفط ليبيا أو يورانيوم مالي ما سقط كل هؤلاء القتلي علي مدي عامين.



مطلوب نص دستوري لإجراء تسليم وتسلم للبلد مع كل انتخابات رئاسية حتي لا تعلق مشاكل المستقبل علي الماضي وحده.



الجهاد الاليكتروني هو الشفرة الاولية للاغتيالات السياسية في الفترات الانتقالية.



سهر الائتلافات للفجر خارج مقار الأحزاب الشرعية ينتج تحالفات من الحرام.



وفقا لآخر تعداد أصبح المصريون90 مليونا علي قيد الحوادث والمليونيات والموت.



مثل اي قيمة نبيلة عندنا حول الإخوان نزاهة الانتخابات أما للمن علي الآخرين أو للاستكبار عليهم.



الحل لحوادث السكة الحديد أن يتم التعاقد مع وزير النقل شهريا أو تعيين وزير للسكة فقط.



بعد إقرار الدستور أظن وجود وزير ووزارة للإعلام غير دستوري.



مشكلة الناس بعد الثورة كل ما يخلعون الأسود يلبسون الأسود منه.> علي الأقل كل ضحايا العامين الماضيين ذهبوا بشرف أكثر من الذين يلبسون الطرح ويحسبون أنفسهم أحياء.



شهادة أبو الغيط تكشف أن الدولة كانت إما تتعايش مع الفساد أو تبرره حفاظا علي البروتوكول.



نقلاً عن صحيفة "الأهرام"