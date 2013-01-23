تصادم ترامين في الإسكندرية دون خسائر بشرية آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: القاهرة - العربية.نت، وكالات

وقع حادث تصادم بين "ترامين" على خط ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية المصرية ظهر اليوم الأربعاء بسبب عدم التنسيق بين سائقي الترامين في عبور التحويلة، دون وقوع إصابات بشرية.



وصرح مدير عام ترام الرمل المهندس مصطفي السواح وفق وكالة "أنباء الشرق الأوسط" بأنه تم سحب الترامين المتصادمين لمنع وقوع أي ارتباك في حركة المرور على خط الترام وحركة المركبات بالمنطقة، وإعادة تشغيل الخط بصورة طبيعية.



وكان حادث التصادم قد وقع قبل ظهر اليوم بين الترامين على المفتاح الرئيسي للتحويلة بسبب عدم التنسيق بين سائقي الترامين في عبور التحويلة مما أدى للتصادم.