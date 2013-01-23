طيار نقيب أسير الجيش الحر عالجني والنظام تخلى عني آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: دبي - العربية الحدث

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يدرك الطيار النقيب الأسير لدى الجيش الحر "كتيبة أبو بكر الصديق" روني راشد ابراهيم أن النظام السوري الذي جعله يقصف أهل بلده لن يبادله بمعتقلين من سجونه.



وإن كان تم أسر روني قبل حوالي مائة يوم بعد أن تم إسقاط طيارته التي كانت تقصف ريف حلب، فإنه بدا هادئاً وبصحة جيدة في ظهوره على شاشة "العربية الحدث"، وليؤكد أن الجيش الحر قام بمعالجته والعناية به.



والنقيب روني ابراهيم من البارقية في مشتى الحلو التابعة لريف طرطوس، وعندما سئل عما يرغب أن يقوله، وجه رسالة إلى زملائه الموجودين في مطار كويريس، ناشدهم فيها أن يستسلموا سلميا، لأن المطار محاصر من أربع جهات.



لم يكن النقيب سعيداً بتأكيده أنه مدرك تماماً أن النظام السوري بذل مساعي كبيرة من أجل الإفراج عن الأسرى الإيرانيين ومبادلتهم بمعتقلين في السجون، ولكنه بدا مستغرباً وحزيناً بأن هذا النظام لم يبذل أي جهد من أجله، رغم انتمائه للطائفة العلوية.



وخاطب زملاءه قائلاً: اعتقلت وأسرت لدى الجيش الحر، ولكنهم لم يتعاملوا معي إلا بشكل جيد، رغم انتمائي للطائفة العلوية، طالباً منهم تسليم المطار سلمياً مؤكداً أن الجيش الحر لن يمسسهم بسوء".



وكان النقيب وجه كلمة في وقت سابق لزملائه، وضح من خلالها أن المعلومات التي كانت تأتيهم بأن المناطق التي يقصفونها خالية من السكان، إنما هي معلومات غير صحيحة.



وقال حينها إنه وزملاءه مخدوعين بالنظام السوري، وأنه كذب عليهم، وناشد زملاءه بعدم تصديق أكاذيب النظام لأنه ورغم أسره منذ فترة طويلة نسبياً إلا أن النظام لم يسأل عنه ولم يحاول التواصل معه أو الاتفاق على تحريره.