100 ألف لاجئ سوري شهرياً ومقاتلون أجانب يدعمون الأسد آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: دبي - قناة العربية

مع تصاعد وتيرة العنف في سوريا تزداد وتيرة تدفق اللاجئين السوريين إلى دول الجوار، ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسؤولين في الأمم المتحدة أن نحو مئة ألف لاجئ سوري يغادرون شهريا إلى دول الجوار، ويلجأون إلى أماكن غير صالحة للسكن.



وذكر التحقيق، أنه رغم الظروف المُناخية القاسية في تركيا والأردن ولبنان والعراق، إلا أن السوريين فضلوا الخروج من داخل سوريا هربا من الوضع هناك.



وتوقعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يصل العدد الإجمالي للاجئين السوريين إلى أكثر من مليون لاجئ خلال شهر يونيو/حزيران القادم.



وإلى ذلك، أشارت صحيفة "تايمز" البريطانية إلى وجود دلائل على مشاركة مقاتلين أجانب يحاربون لدعم نظام الأسد في سوريا، بينهم عناصر من حزب الله ومن العراق.



وكشفت الصحيفة عن شريط فيديو جديد يتم تداوله في معظم المناطق اللبنانية الموالية للنظام، يظهر فيه مسلحون يلبسون زياً مشابهاً لعناصر قوات النظام، وهم من حزب الله اللبناني ومن العراق يحاربون ضد المعارضة.