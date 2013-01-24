أبو الفتوح لن نتحالف مع الإخوان في الانتخابات آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

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أكد عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، أن الحزب يلتقي جميع الأحزاب السياسية للتحاور حول التحالفات الانتخابية لمجلس النواب المقبل، ولكنه شدد في المقابل على أنه لن يجلس مع حزب الحرية والعدالة لأنه حزب السلطة.



وأضاف أبو الفتوح أن "التحالف الرئيس الذي يهمنا هو التحالف مع الرموز الوطنية في جميع محافظات مصر، لأن الهدف من دخولنا البرلمان هو إيجاد معارضة وطنية قوية تساعد الأغلبية السياسية التي تحكم مصر على تجويد أدائها".



وأضاف رئيس "مصر القوية": "المعارضة ليست عدداً كبيراً بقدر ما هي معارضة قوية في أدائها، والرئيس الراحل أنور السادات حل برلمان ١٩٧٩ بسبب وجود ١٥ معارضاً سياسياً به فقط، وباقي البرلمان كان تابعاً للسادات نفسه، لذلك نحن نسعى لإيجاد معارضة قوية كيفاً وعدداً، وأن الكيف هو الأهم بالنسبة لنا".



وأوضح أبوالفتوح في حديث لصحيفة "الأهرام" بالنسبة للتحالف مع الأحزاب: "إن التحالف مع حزب السلطة دائماً ما يكون فيه تعقيدات مرتبطة بالحكم نفسه".



إلى ذلك، أكد أنه سيشارك في مسيرة حزب "مصر القوية" من مسجد الاستقامة يوم الجمعة المقبل في ذكرى بداية ثورة ٢٥ يناير إذا لم تمنعه ظروفه الصحية وآلام الظهر التي يعاني منها.