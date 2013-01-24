إيهاب عمر الألتراس لهم ثأر مع الإخوان والنظام الحالي

قال الدكتور إيهاب عمر، أحد المتعاطفين مع رابطة مشجعي النادي الأهلي "الألتراس أهلاوي"، إن ما حدث اليوم الأربعاء هو إعلان عن بداية غضب الألتراس الذين يبحثون عن حقوق 74 شهيداً، وبخاصة بعد ظهور أدلة جديدة لمد فترة المحاكمات.وأضاف في برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة قناة "العربية" أن صاحب الدم أغلى من دم المسجون ولذا من المتوقع أن يحدث تصادم بين ألتراس الأهلي والمصري.

وأشار إلى أن القصاص العادل هو الحل الوحيد لعلاج المشكلة الحالية، مؤكداً أن هناك تواطؤاً من قبل النظام الحالي في القضية، مؤكداً أن الحديث عن يد خفية لا يدفع القضية إلى الأمام.



وأوضح أن الألتراس بعيد عن مجموعة "البلاك بلوك" والتي يتمنى أن تكون بالفعل متواجدة، لأن هناك ثأراً مع الإخوان المسلمين والنظام الحالي بعد أحداث العباسية ومجلس الوزراء والاتحادية وغيرها.



وشدد على مشاركته معهم لو تم عرض عليه الانضمام إلى جماعة "البلاك بلوك"، مشيراً إلى أن والد الشهيد جيكا قال في ذكرى عيد ميلاده "الدم بالدم والقصاص بالقصاص ويسقط يسقط حكم المرشد وحكم الإخوان".



وأكد أن المطلوب احتشاد سلمي لإسقاط النظام والإخوان والمرشد العام، لأن الصراع مع الجماعة والإخوان والحكومة واحد، لأن الجماعة والمرشد العام هو الذي يقود مصر الآن.