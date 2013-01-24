الأردن يلوّح بإغلاق الحدود أمام اللاجئين السوريين

التطورات الميدانية

ناشد رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور المجتمع الدولي والأمم المتحدة للقيام بواجبها الإنساني تجاه تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن. وقال إن المملكة غير قادرة على استقبال المزيد من اللاجئين إذا لم تقدم لها المساعدات الكافية لسد احتياجاتهم.ولوح في حديث لقناة "العربية" بأن الأردن في حالة الضرورة سيغلق حدوده مع سوريا أمام اللاجئين السوريين.وأضاف النسور أنه يمكن للاجئين السوريين أن ينزحوا إلى جزء آخر من سوريا، مؤكداً: "ليس عملنا أن نحدد" إلى أي مكان يمكنهم أن ينزحوا إليه.وأضاف أن الأردن، جيشاً وأجهزة مدنية، دائماً سيساعد، ولكن ليس كعمل عسكري، مؤكداً أن بلاده لا تتدخل بالأعمال العسكرية السورية إطلاقاً، لكن الأردن سيساعد على استقرار النازحين في بلادهم.

هذا ويدفع النظام السوري بكل قوته للسيطرة على درعا وبلداتها لموقعها الهام المشرف على الحدود الجنوبية، لكن الجيش الحر يصر من جانبه على إنهاء تواجد قوات النظام ويشن مزيداً من الهجمات التي أفقدت النظام كثيراً من مواقعه وفق لجان التنسيق المحلية.



وميدانياً عاش الريف الدمشقي اليوم الخميس تحت وقع القصف العشوائي العنيف من قبل قوات الأسد، التي ارتكبت اليوم مجزرة في حمص.



من جهتها أشارت لجان التنسيق المحلية إلى سقوط 85 قتيلاً برصاص قوات النظام السوري اليوم.