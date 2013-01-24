البرادعي يدعو المصريين للتظاهر حتى تتحقق أهداف الثورة آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: العربية.نت

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دعا الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، الشعب المصري للمشاركة في مظاهرات الذكرى الثانية لثورة 25 يناير ومواصلة ثورته حتى يحقق كل الأهداف التي خرج من أجلها قبل عامين، مؤكداً ثقته في تحقيق أهداف الثورة المتمثلة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.



وقال البرادعي في كلمة وجهها للشعب المصري عبر الموقع الرسمي لحزب الدستور، أنه مع بداية العام الثالث من ثورة 25 يناير المجيدة، فإن جموع الشعب ستنزل مجددا غدا إلى مختلف ميادين مصر لتعبر عن رأيها بالوسائل السلمية، "ولكي يثبت أن الثورة لا بد أن تكتمل وأنها مستمرة ولن نتوقف حتى نرى أهداف الثورة تتحقق".







وأقر الدكتور البرادعي أن تحقيق أهداف الثورة سيستغرق وقتا "ولكن لا بد أن نضع نفسنا على الطريق السليم" ولكي نصل إلى اليوم الذي يتمكن فيه كل فقير من تناول طعامه وأن يتلقى المريض العلاج وأن ينال الأطفال حظهم من التعليم وأن تتم معاملة كل مواطنة ومواطن مصري باحترام وكرامة.



كما حدد البرادعي 5 أسباب للخروج في مظاهرات 25 يناير، هي لمّ شمل المصريين، ودستور لكل المصريين، والاعتماد على كل المصريين لتحقيق النهضة، وانتخابات نزيهة، وتوجيه رسالة للنظام بأنه يعمل لدى الشعب.



وأضاف: المصريون سيتظاهرون غدا لكي يبلغوا الحكومة والنظام الحالي أنهم موظفون عند الشعب" وأن الشعب سيحكم عليهم "عبر الصناديق وبالوسائل السلمية الأخرى كالتظاهر وكل الأساليب الأخرى".



وشدد على ضرورة أن يدرك النظام أن "مصر تغيرت"، وأن الشعب لم يقم بثورته، ولم يضح الناس بأرواحهم، إلا لكي يضمنوا تحقيق أهداف الثورة ولكي يشعروا بنهضة حقيقية وبالعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة.