الحرس الجمهوري يمنع سيدات من لقاء مرسي بمعرض الكتاب آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

طلب الحرس الجمهوري المصري من الكثيرات من ضيفات معرض القاهرة الدولي للكتاب من السيدات العاملات في هيئة الكتاب، ألا يظهرن أمام الرئيس محمد مرسي من دون حجاب أو مرتديات "بنطالاً".



هذا ولم يلتق الرئيس بالمثقفين المصريين أمس، في افتتاح المعرض، كما اعتاد سلفه مبارك، في حين نفى مسؤولو الثقافة في مصر استبعاد أو دعوة أي من الناشرين المختارين للقاء الرئيس، مؤكدين أن الرئاسة وحدها بالتعاون مع اتحاد الناشرين اختارت المدعوين.



وعندما سألت الناشرة صاحبة "دار العين" فاطمة البودي عن سبب استبعادها، أخبرها أحد أعضاء اتحاد الناشرين، بحسب ما أوردت صحيفة "السفير" اللبنانية، بأن السبب يعود إلى "مهاجمتها الإخوان دائماً".



يذكر أن المعرض افتتح أبوابه أمام الجمهور، أمس الأربعاء، ويستمر حتى الخامس من شهر شباط/فبراير المقبل، حيث تقام نقاشات المعرض تحت عنوان "حوار لا صدام".