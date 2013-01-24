النائب العام يعلن استعداده للقاء ألتراس أهلاوي

قال حسن ياسين، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، اليوم الأربعاء، إن النائب العام المستشار طلعت عبدالله على استعداد لمقابلة وفد من رابطة مشجعي النادي الأهلي المصري (ألتراس أهلاوي)، وهو ما قابله الألتراس بالموافقة بشروط.وأضاف ياسين في تصريحات لوكالة أنباء "الأناضول"، أن المستشار طلعت إبراهيم "سيطلع شباب ألتراس خلال هذا اللقاء - إن تم - على ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق من معلومات وأدلة جديدة في قضية أحداث بورسعيد".وأوضح أن "عدم الإعلان عن المتهمين الجدد في قضية مذبحة بورسعيد هو أمر متعلق بمصلحة التحقيقات حتى لا يستطيع أي منهم اتخاذ إجراءات من شأنها التأثير على الشهود أو تعطيل سير التحقيقات".

وأشار ياسين إلى أنه "في حال قدوم شباب الألتراس إلى مكتب النائب العام للمطالبة بالكشف عن تلك الأسماء، فإنه سيلتقي بهم ويشرح لهم كافة التصورات القانونية وأبعاد مصلحة التحقيقات الجديدة التي تجريها نيابة الثورة في قضية بورسعيد".



وتابع أن النائب العام "سيوضح لهم على سبيل القطع أن عدم الإعلان عن المعلومات الجديدة أمر يتعلق بحق الشهداء".



ومن جانبه، قال أحمد إدريس، عضو الألتراس للوكالة، إن "رابطة ألتراس (التي تتظاهر حالياً أمام دار القضاء العالي) موافقة على الجلوس مع النائب العام بشرط عقد مؤتمر صحافي للإعلان عن المتورطين الحقيقيين في القضية".



وكان أحد قادة رابطة مشجي النادي الأهلي المصري "ألتراس" قال قبل ساعات: "إن الرابطة ستتظاهر أمام دار القضاء العالي لمطالبة النائب العام بالكشف عن حقيقة المعلومات والوقائع الجديدة التي أعلن أنها لديه قبل يومين بشأن مقتل عشرات من أعضاء الرابطة في استاد بورسعيد العام الماضي".



وأوضح في تصريحات لوكالة "الأناضول"، أن تحركات الرابطة اليوم "ما هي إلا رسالة للنظام بأننا لن نقبل ضياع حقوق زملائنا"، مشدداً على أنه لا نية للاعتصام "ولكن انتظروا مزيداً من رسائل الغضب"، على حد قوله.



وقامت مجموعات من الألتراس منذ صباح اليوم بالتجمع أمام البورصة المصرية لمدة 4 ساعات، وكذلك قطعت طريق خط مترو الأنفاق لعدة دقائق، وأوقفت حالة المرور أعلى كوبري 6 أكتوبر بوسط القاهرة لمدة نصف ساعة تقريبا.



وكان قد قتل 72 من مشجعي النادي الأهلي خلال حضورهم مباراة بين ناديهم والنادي المصري في محافظة بورسعيد، شمال شرق مصر، خلال اقتحام جماهيري لأرض ملعب النادي المصري أثناء مباراة بين الفريقين في فبراير/شباط 2012.



ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، شرق القاهرة، حكمها في القضية يوم السبت المقبل.