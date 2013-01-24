رئيس مجلس الشورى يوقف عرض فيلم على طائرة مصر للطيران آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: العربية.نت

نفت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية والصحفية بخصوص وقوع مشادة بين الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، وبين طاقم الضيافة أو الركاب، على رحلة مصر للطيران القادمة من الخرطوم، ظهر أمس الأربعاء، بسبب إبدائه ملاحظات على مشاهد فيلم معروض أثناء الرحلة كما أوردت صحيفة "اليوم السابع".



وقالت الشركة، في بيان، إن رئيس مجلس الشورى أبدى ملاحظته على أحد مشاهد الفيلم المعروض أثناء الرحلة، فطلب من رئيس طاقم الضيافة "بلطف" ودون مشادة أو اشتباك مع طاقم الطائرة عدم إذاعته على الرحلة، وتم إيقاف عرض الفيلم على درجة رجال الأعمال، ولم يحدث استياء أو اعتراض من الركاب.



وأوضح المصدر أن لجنة اختيار الأفلام بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية تراعي اختيار الأفلام الأجنبية والعربية البعيدة في مضمونها عن السياسة والعنف والجنس، وأن الفيلم المعروض ضمن مجموعة من الأفلام والأعمال الفنية المتعاقد عليها مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمصرح بإذاعتها دون حظر.