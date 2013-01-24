مخاطر الإرهاب الاجتماعي

لا نبالغ لو أكدنا أن المجتمع المصري يمر الآن بعد عامين من الثورة في مرحلة تتسم بسيادة صور متعددة من الإرهاب الاجتماعي‏.‏وهذا الإرهاب الاجتماعي يختلف عن الإرهاب التقليدي الذي تقوم به جماعات إرهابية مسلحة, غالبيتها تعتنق مبادئ دينية متشددة, وسواء أطلقت علي نفسها جماعات جهادية أم لا.ووجه الاختلاف أن هذا الإرهاب الاجتماعي تقوم به جماعات متعددة تختلف اتجاهاتها السياسية وتتعدد هوياتها الاجتماعية, ولكنها تجمع كلها علي خرق مبدأ سيادة القانون, بل إنها في غيبة فعالة لقوي الأمن- تعتدي علي أقسام الشرطة وتلقي زجاجات المولوتوف عليها وتمارس حرب الشوارع, التي يسقط فيها ضحايا عديدون يتم الزعم أنهم شهداء الثورة والثورة منهم براء.

لقد أكدنا أكثر من مرة أن هناك فروقا واضحة بين الثورة والفوضي. لقد كان أنبل ما في ثورة25 يناير أنها استطاعت من خلال التكاتف الوثيق بين الشباب الذين أوقدوا شعلها وملايين المصريين أن تسقط النظام القديم الفاسد في فترة لم تتجاوز أسبوعين. غير أن أحداثا متعددة وقعت بعد ذلك وشاركت فيها جماعات متعددة بعضها للأسف الشديد يرفع رايات الثورة- ووجهت عنفها ضد قوات الشرطة أو ضد القوات المسلحة.

وكأن هناك مخططا مشبوها يهدف إلي إسقاط الشرطة وإسقاط القوات المسلحة معا, كمقدمة ضرورية لإسقاط الدولة.



وإذا أضفنا إلي ذلك الهجوم الظالم علي مؤسسات القضاء, وحشد المظاهرات أمام المحاكم, وإرهاب القضاة حتي يصدروا الأحكام علي هوي الشارع وليس بالتطبيق لصحيح القانون, فمعني ذلك أن مؤامرة إسقاط الدولة التي تشارك فيها قوي أجنبية وعربية وجماعات مصرية قد اكتملت.



وفي مواجهة كل هذه المؤامرات استطاعت الشرطة بمجهود فائق أن تكتسب من جديد ثقة الجماهير وأن تحد من الانفلات الأمني, مع أنها مازالت معرضة للإرهاب الاجتماعي من قبل الجماهير الغوغائية التي تختلط فيها العناصر الإجرامية التي تريد أن تمارس جرائمها بلا رادع مع بعض العناصر الثورية المزعومة.

وأقرب مثال علي ذلك الهجوم علي قسم شرطة شبرا الخيمة والذي تحول إلي حرب شوارع ضد الشرطة, استخدمت فيها قنابل المولوتوف وسقط فيها أربع ضحايا وعدد كبير من المصابين.



وأبرز هذه الصور الإرهابية هو محاصرة مبني المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها الأجلاء من دخول المحكمة, وذلك حتي لا تصدر المحكمة أحكامها فيما يتعلق بشرعية مجلس الشوري واللجنة التأسيسية التي لهثت حتي تخرج الدستور بأسرع وقت ممكن. وقد اعترف قادة الإخوان المسلمين في تصريحات علنية أنهم هم الذين طلبوا من جماهيرهم حصار المحكمة الدستورية العليا, وإن كانوا طلبوا منهم عدم استخدام العنف!



لماذا لم يقدم هؤلاء القادة المعروفون بأسمائهم إلي محاكمة جنائية؟



والواقعة الثانية هي حصار الجماعات السلفية من أنصار حازم أبو إسماعيل مدينة الإنتاج الإعلامي, واعتداؤهم علي الإعلاميين وضيوف البرامج, وذلك بأوامر صريحة من حازم أبو إسماعيل, واستمر هذا الحصار أياما متعددة والسؤال لماذا لم يقدم قادة هذا الاعتصام إلي محاكمة جنائية؟ وإذا أضفنا إلي ذلك عشرات الوقائع الفوضوية التي تتمثل في قطع الطرق العامة أو السكك الحديدية أو وقف الإنتاج في المصانع بالقوة ومنع العمال من دخولها, لأدركنا أن مصر تمر بمرحلة فوضوية لا سابقة لها في التاريخ الحديث والمعاصر. ووصل الإرهاب الاجتماعي إلي الهجوم علي المسئولين وزراء كانوا أو قضاة أو مديرين, ومنعهم أحيانا بالقوة من دخول مكاتبهم أو محاصرتهم فيها حتي يرضخوا للمطالب المرفوعة من قبل المتظاهرين. كل هذه الظواهر تشير إلي غياب الدولة للأسف الشديد, وعدم تطبيق القانون بكل صرامة ضد من يخرج عليه.

ونجد في هذا السياق من يدافعون بالباطل عن حق التظاهر السلمي المطلق وحق الاعتصام الفوضوي مع أن هذا الحق المشروع كما هو الحال في أي نظام ديمقراطي- لابد من تقنينه وتنظيمه, حتي لا تتحول المسألة إلي فوضي اجتماعية لا ضابط لها ولا رابط, كما تطالعنا الصحف كل يوم بأحداث بالغة الغرابة والشذوذ. ونحتاج إلي تحليل دقيق للعوامل التي أدت إلي شيوع هذه الفوضي الاجتماعية.



ولا شك أن النظام السياسي السابق مسئول عن القمع السياسي الذي كان سائدا وعن خرق حقوق الإنسان بصورة منهجية, ولكن الأخطر من كل ذلك هو الذي تسبب في شيوع الفساد, وإثراء القلة من أهل السلطة ورجال الأعمال الفاسدين( وإن كان هناك رجال أعمال شرفاء ووطنيون) علي حساب الجماهير العريضة.



وتكفي مطالعة الأرقام المفزعة التي تقول إن معدل الأمية في مصر لا يقل عن40%, كما أن هناك ما لا يقل عن20 مليون مواطن تحت خط الفقر. وإذا أضفنا إلي ذلك ملايين العاطلين, لأدركنا أن ثورة25 يناير قامت في الواقع بتفجير الغضب المكبوت والسخط الشديد لملايين المصريين, الذين أحسوا أنهم لم يحصلوا كمواطنين علي حقوقهم المشروعة في التعليم والصحة والسكن والعمل, وكلها من حقوق الإنسان الأساسية في أي مجتمع معاصر. غير أن القوي الثورية والجماعات السياسية عموما لم تقم بدورها في وضع المطالب العملية الكفيلة بإشباع الحاجات الأساسية للجماهير والقابلة للتنفيذ وفق خطة مدروسة, وعلي أساس أن تتم المطالبة بها بطريقة منظمة لا تسودها الفوضي, ولا تجنح إلي العنف كما نشاهد ذلك كل يوم. بعبارة أخري اختلطت المطالب المشروعة مع المزايدات غير القابلة للتحقيق علي الإطلاق بحكم الأزمة الاقتصادية. كل ذلك في سياق فوضوي تساعد علي إشعاله قيادات جماهيرية غير مسئولة, تمارس التحريض وتنادي بممارسة العنف ضد مؤسسات الدولة. ونجد في الوقت نفسه حكومة مضطربة غاية الاضطراب, حتي بعد إعادة التشكيل الوزاري, لأنه ليست لديها رؤية شاملة لحل المشكلات. وأخطر من ذلك تسرعها في صياغة قرارات مرفوضة مثل رفع الأسعار بصورة عشوائية ثم تجميد القرار, أو رفع الضرائب, وأخيرا المشروع المرفوض عن الصكوك الإسلامية, والتي بعد رفض الأزهر لها تم الاتفاق علي حذف كلمة إسلامية والحديث عن الصكوك فقط, وكأن ذلك سيبرئها من السلبيات والمخاطر الشديدة التي تحوطها, وخصوصا فيما يتعلق بخصخصة أصول الدولة أو تملك الأجانب لها بطرق غير مباشرة. ومعني ذلك أننا في هذه المرحلة الحاسمة من تطور الثورة نمر بمرحلة يسودها الإرهاب الاجتماعي من ناحية- والذي تشارك فيه بوعي أو دون وعي جماعات سياسية شتي وجماهير غير واعية متعددة- ومن ناحية أخري الضعف الشديد في الأداء الوزاري في سياق غابت فيه سلطة الدولة.

كيف يمكن الخروج من هذا المأزق التاريخي؟



نقلاً عن صحيفة "الأهرام"