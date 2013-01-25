إحراق مقر الحرية والعدالة بالإسماعيلية والحزب يتهم الأمن آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: القاهرة - فرانس برس، مصطفى سليمان

أحرق مئات المتظاهرين بعد ظهر اليوم الجمعة، مقر حزب الحرية والعدالة في مدينة الإسماعيلية الواقعة على قناة السويس شرق القاهرة، حيث شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من نوافذه، بحسب مراسل وكالة "فرانس برس" في موقع الحدث.







وقال المراسل إن المتظاهرين "أحرقوا مقر حزب الحرية والعدالة الواقع في شقة داخل برج سكني"، مضيفا أن "ألسنة اللهب تتصاعد من نوافذ المقر".



ومن جانبه، اتهم نائب أمين حزب الحرية والعدالة في الإسماعيلية إبراهيم عابدين أيادٍ داخلية وخارجية بإحراق المقر، مؤكداً أن مجموعة من البلطجية قاموا بعملية الإحراق والاستيلاء على محتويات المقر.



واتهم بشكل مباشر قوى الأمن ومديرية الأمن بالتواطؤ لإحراق مقر الحزب والتقاعس عن حماية مقرات الحزب في حينها، واصفا مظاهرات اليوم بأنها محاولة "لإحراق مصر" و"إغراق مصر" على حد قوله.



في الوقت نفسه، أزالت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية "حزب الحرية والعدالة" لافتاتهم من فوق مقراتهم المنتشرة في أنحاء القاهرة الكبرى والجيزة خوفا من أي اعتداء عليها خلال تظاهرات اليوم المندلعة في ذكرى الاحتفال بثورة 25 يناير، خاصة بعد محاولة إحراق مقر "إخوان أون لاين" الموقع الإلكتروني الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين.