البرادعي وصباحي يتقدمان مسيرة إلى التحرير لإنقاذ الثورة آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: القاهرة - وكالات

تقدم الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي مسيرة مسجد مصطفى محمود المتجهة إلى ميدان التحرير وتضم آلاف المتظاهرين للمشاركة في تظاهرات إحياء الذكرى الثانية لثورة يناير للمطالبة باستكمال أهدافها.



ورفع المتظاهرون صوراً لشهداء ثورة يناير والرئيس الراحل جمال عبدالناصر فضلا عن الأعلام المصرية فيما حمل آخرون صورا لناشطات مصريات منهن هدى شعراوي ودرية توفيق لانتقاد قرار وزارة التربية والتعليم حذف اسم الأخيرة من كتب التربية الوطنية.



وضمت المسيرة عددا من الشخصيات من بينها الدكتور عمرو حمزاوي والمخرج خالد يوسف ويسري نصرالله وكمال أبوعيطة والكاتب علاء الأسواني.



يذكر أنه من أبرز مطالب المشاركين في مظاهرات الذكرى الثانية لثورة 25 يناير اليوم الجمعة، القصاص لشهداء الثورة وإعادة المحاكمات في قضايا قتل المتظاهرين وتطهير وزارة الداخلية وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وإقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله وتعديل المواد الخلافية في الدستور وإعادة صياغته ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور وفرض رقابة على الأسعار بينما يطالب البعض بإسقاط نظام الرئيس محمد مرسي.