الرئيس مرسي يدعو لحوار بناء بين القوى السياسية

دعا الرئيس المصري محمد مرسي في كلمة ألقاها بمناسبة المولد النبوي الشريف إلى عقد حوار وطني، وأضاف أن الشعب المصري يحتاج عشية الذكرى الثانية للثورة إلى تكاتف جميع القوى.وأشار إلى أن المرحلة الجديدة من الثورة تحتاج الانخراط فى العمل والإنتاج والصبر، والإصرار على تجاوز الصعاب، خاصة الاقتصادية منها. وأضاف: "نحتاج لكل الجهود، وأمد يدى للجميع من أجل مصر، التي نحلم بها"، مطالباً الشعب أن يحتفل بالثورة بالطرق السلمية بالمحافظة على المباني والشوارع، والاحتفال بطريقة حضارية.

تأتي تصريحات مرسي فيما تستعد القوى المدنية لتظاهرات في مختلف مناطق مصر في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير رفضاً للدستور الجديد، واحتجاجاً على ما وصفوه بأخونة الدولة.



من جانبه، أعرب رئيس الوزراء المصري، هشام قنديل، عن أمله في استكمال عملية الانتقال السياسي في مصر وذلك مع عقد انتخابات مجلس النواب، خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، كما شدد على أن هناك تحديات اقتصادية ضخمة ستواجه البلاد. جاءت تصريحات قنديل خلال المنتدى الاقتصادي العالمي السويسري في دافوس.