الغضب الشعبي يصل إلى مباني 4 محافظات مصرية آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: العربية.نت، القاهرة - فرانس برس

تعرضت مقرات 4 محافظات مصرية لهجمات اليوم الجمعة، من قبل متظاهرين اشتبكوا مع الشرطة أثناء محاولتهم اقتحامها، فيما تحاول قوات الدفاع المدنى السيطرة على حريق نشب في مجلس مدينة المحلة الكبرى.







وقال شهود عيان لوكالة "فرانس برس" إن متظاهرين اقتحموا مقر محافظة الإسماعيلية وإن آخرين يشتبكون مع قوات من الشرطة أمام مقرات محافظتي دمياط وكفر الشيخ في دلتا النيل ومحافظة السويس (شرق).







ووفق صحيفة "اليوم السابع" ، اقتحم العشرات من المتظاهرين مبنى محافظة الإسماعيلية وقاموا بالاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر والأوراق وبعض أثاث المبنى بعد مطاردة من الشرطة للصبية الذين تسلقوا الأسوار واقتحموا المكاتب.







وقامت قوات الشرطة بإطلاق الرصاص الحي عليهم، إلا أنهم لاذوا بالفرار، ويتم حاليا إخلاء المنطقة من المتظاهرين الذين بدأ البعض منهم بالابتعاد ناحية شارع عثمان أحمد عثمان وبالمنطقة الخامسة بعيدا عن مقر المحافظة.



كما تم عمل سياج أمني حول مبنى المحافظة والتي كانت فارغة من المواطنين نظرا لعدم وجود الموظفين داخله، ولا يتواجد سوى عدد قليل من الأمن داخل المحافظة، بالإضافة إلى قوة التأمين التي تم استدعاؤها لتأمين المبنى.



وفي محافظة المحلة، التهمت النيران الطابق الثانى بمجلس مدينة المحلة، والذى يضم مكتب المحافظ واستراحته وقاعة اجتماعات، وتحاول قوات الدفاع المدنى السيطرة على الحريق، في وقت تواصل فيه قوات الأمن إطلاق الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين لتفريقهم.







كما أشعل المتظاهرون النار أمام المكتبة العامة الملاصقة لمبنى مجلس المدينة.



وفي محافظة كفر الشيخ، تمكن المتظاهرون من دخول فناء مبنى المحافظة.







وفي السويس، حاول متظاهرون بعد الظهر اقتحام مقر المحافظة ولكن الشرطة تصدت لهم بإطلاق قنابل مسيلة غير أن الاشتباكات ما تزال مستمرة، بحسب شهود.