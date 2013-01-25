انتشار مدرعات ودبابات الجيش المصري على مداخل المحافظات آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: العربية.نت

قام الجيش المصري بالدفع بعدد من المدرعات والدبابات عند مداخل بعض المحافظات الحيوية والطرق الرئاسية، وفق ما أفادت صحيفة "اليوم السابع".



وأضافت الصحيفة المصرية أنه تم نشر مدرعات عند مداخل القاهرة الكبرى، وتحديدا عند منطقة شبرا الخيمة، علاوة على نشر قوات عند مداخل محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وطريق الصعيد والطرق المؤدية لمحافظات سيناء ومرسى مطروح وأسوان وغيرها.







وأوضحت المصادر أن انتشار قوات الجيش لفرض السيطرة الأمنية، تحسبا لتطور الموقف دون تدخل في أي أمور خاصة بالمظاهرات التي خرجت بالتزامن مع الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.



وشهدت محافظتي القاهرة والإسكندرية اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن المصرية ومتظاهرين في محيط ميدان التحرير، وسط القاهرة، وفي مدينة الإسكندرية، شمالي البلاد، بعد وقت قليل من بدء التظاهرات التي دعت إليها قوى المعارضة في الذكرى السنوية الثانية لثورة يناير التي تحل اليوم الجمعة.