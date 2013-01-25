بلاك بلوك تهدد بحرق مجلس الشورى المصري

أعلن عدد من أعضاء ما يسمى مجموعة "بلاك بلوك" في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أن أولى خطوات التصعيد التي ستتم اليوم هي إشعال النيران بمقر مجلس الشورى بشارع القصر العيني.جاء ذلك خلال اجتماع مغلق لهم بإحدى الخيام المتواجدة بالحديقة المجاورة بمسجد عمر مكرم لدراسة خطوات التصعيد التي ستتم خلال اليوم، وكيفية التصدي لقوات الأمن، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".ونقلت الصحيفة عن أحد الأعضاء قوله إنهم سيبدأون بتنفيذ الخطوة التصعيدية بتمام الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة.

هذا وكانت جماعة "بلاك بلوك" قد نظمت وقفة بميدان طلعت حرباً طالبوا فيها بالقصاص لشهداء الثورة، وارتدى المشاركون الأقنعة السوداء الخاصة بهم، كما ارتدوا ملابس سوداء مميزة لهم ورددوا عدة هتافات، أكدوا خلالها استعدادهم للتعامل مع كل من يحاول الاعتداء على المتظاهرين.



وقام أعضاء الحركة بتقديم عرض عبارة عن تصفيق منظم ومرتب بعناية على أنغام طبلة راح أحد الشباب يحملها والآخر يقرع عليها نغمات تشبه "طبول الحرب" في أفلام الغرب الأمريكي في القرون الوسطى.



كما حمل بعض أعضاء الحركة أدوات قالوا إنهم سيستخدمونها للدفاع عن المتظاهرين، كما حرص بعضهم على ارتداء معصم باليد أشبه بما كان يرتديه "الفتوة" في مصر خلال الخمسينيات من القرن الماضي.