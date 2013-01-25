سقوط 7 قتلى في اشتباكات بالسويس والاسماعيلية

أفاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية بسقوط ستة قتلى في الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، الجمعة، أمام مقر محافظة السويس شرق القاهرة، وسقوط قتيل واحد في اشتباكات بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.كما شهدت عدة مدن مصرية اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين، أسفرت عن إصابة 476 آخرين بحسب وزارة الصحة، جراء استخدام قوات الأمن لطلقات الخرطوش والغازات المسيلة للدموع، وخاصة بوسط القاهرة.وفي محافظة السويس، أفاد التليفزيون المصري باحتراق ٤ سيارات و جزء من مبنى المحافظة.

هذا وكان المئات من المحتجين من الحركات الثورية بالسويس المطالبين بإسقاط النظام، قد قاموا الجمعة، باجتياز وإزالة الحواجز الأمنية، وحاولوا اقتحام البوابة الرئيسية لديوان عام المحافظة، وقام المتظاهرون برشق قوات الأمن بالحجارة.



وعلى الفور أرسلت مديرية الأمن قوات إضافية بأعداد كبيرة، وقام أفراد الشرطة بإلقاء القنابل المسيلة للدموع وقنابل الدخان، وحدث كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن، في محاولة من عناصر الشرطة للسيطرة على الموقف.



وقام عناصر من الشرطة بالاعتداء بالضرب على المتظاهرين في محاولة لإقصائهم عن محيط مبنى المحافظة.



وقطع المحتجون طريق ديوان عام محافظة السويس، وتوقفت حركة المرور فيه، وانضمت مسيرة تضم المئات من القوى السياسية وجبهة الإنقاذ إلى المحتجين أمام ديوان عام المحافظة.



وقامت قوات الأمن بإطلاق العشرات من قنابل الغاز لتفرقة المتظاهرين، ورد المتظاهرون بإشعال النار في إطارات السيارات، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة.



وفي محافظة الإسماعيلية، حيث سقط قتيل واحد، خرجت التظاهرات الغاضبة للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان وأقدم متظاهرون على إحراق مقر حزب "الحرية والعدالة" وشوهدت أعمدة النيران تتصاعد من نوافذ المقر.