قوات الأسد تقصف مدنيين في مارع بريف حلب آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: دبي - قناة العربية

أفاد ناشطون سوريون بقيام قوات الأسد بقصف مدنيين في منطقة مارع بريف حلب، وقد أدى سقوط صاروخ أرض - أرض على أحد المنازل إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى. وأشار المركز الإعلامي السوري إلى أن جيش النظام قصف منازل مدنيين في مارع بريف حلب.



إلى ذلك، أعلن مجلس قيادة الثورة في القنيطرة والجولان مقتل رئيس فرع المخابرات العسكرية في سعسع بريف دمشق العميد "عدنان إبراهيم" مع جميع أفراد الفرع في عملية للجيش الحر.



من جانبها، ذكرت "أخبار الشام" أن قذيفة سقطت في حي القيمرية الملاصق للمسجد الأموي في دمشق القديمة وذلك "لأول مرة". ولفتت شبكة "سوريا مباشر" إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش الحر وجيش النظام في محيط مبنى إدارة المركبات في مدينة حرستا في الغوطة الشرقية.



كما أفاد المكتب الإعلامي للمجلس العسكري بأن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش الحر وقوات النظام في مخيم اليرموك في العاصمة السورية.