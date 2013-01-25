مساعد وزير العدل لا أحد يملك تأجيل الحكم بمذبحة بورسعيد آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04 المصدر: العربية.نت

أفاد أحمد سليمان مساعد وزير العدل المصري لصحيفة "البديل" أن لا أحد يملك تأجيل النطق بالحكم في قضية "مذبحة بورسعيد".







التصريح جاء بعد نشر الصحيفة خبراً عن قرار رئاسي بتأجيل النطق بالحكم في المذبحة، نقلاً عن خالد علم الدين مستشار الرئيس، الذي نفى ما جاء على لسانه بعد ذلك، وأوضح أنها مجرد مطالبة شخصية لتأجيل الحكم فقط.



وأكد سليمان أن كل ما يشاع حول قرار تأجيل النطق بالحكم في قضية "مذبحة بورسعيد" السبت، هي مجرد تخمينات من قبل البعض.



وشدد مساعد وزير العدل أن لا أحد يملك الإعلان عن تأجيل المحاكمة سوى هيئة المحكمة والمقرر لها الانعقاد السبت، بأكاديمية الشرطة.