موسى مصر ليست حكراً على فصيل واحد وبناؤها مسؤولية الجميع آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: دبي - قناة العربية

حذّر عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر المصري، من أية محاولات للهيمنة على مصر لأنها "ستؤدي للفشل" على حد قوله، مؤكداً أن "الديمقراطية هي الحل"، وأن بناء مصر "ليس حكراً على فصيل واحد".



وقال، في حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة: "تحية إلى كل مصري ومصرية في العيد الثاني للثورة، رغم الإحباط وغياب الإصلاح إلا أن يوم ٢٥ يناير يطرح الأمل في عودة روح الثورة وتحقيق أهدافها".



وشدد موسى على أن "الديمقراطية هي الحل، ومحاولات الهيمنة ستؤدي حتماً إلى الفشل"، مضيفاً أن "تقدم وبناء مصر هي مسؤوليات الجميع وليست حكراً على فصيل واحد".



‏وأضاف أن شباب حزب المؤتمر يشارك في كل الوقفات والتظاهرات في مختلف الميادين والمحافظات تأكيدا لاستمرارية الثورة والإيمان بإيجابية العمل نحو مستقبل أفضل.



ودعا موسى الجميع إلى الالتزام بالسلمية والبعد عن كافة أشكال العنف، شعب مصر يعبر عن مطالبه بحرية ولا يصح أن يمنعه أو يعتدي عليه أحد.