83 حركة ثورية تقود المظاهرات ضد مرسي في أوروبا آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

تشهد القارة الأوروبية، الجمعة، العديد من المظاهرات أمام السفارات المصرية في أوروبا، حيث أصدرت أكثر من 83 حركة ومنظمة وتياراً ثورياً بالقارة بياناً بمناسبة مرور عامين على ثورة 25 يناير المجيدة، يدعو المصريين للتظاهر ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان.







وتنطلق كبرى المظاهرات أمام السفارة المصرية في لندن، وينظمها الشباب المصريون بالعاصمة البريطانية للمطالبة بالقصاص وحقوق الضحايا وإسقاط دولة الإخوان، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، الجمعة.







ومن جانبه،أعلن الاتحاد العالمي للمرأة المصرية في أوروبا برئاسة سحر رمزي عن المشاركة في المظاهرة التي ستنظم ظهر الجمعة أمام السفارة المصرية في لاهاي.







وقالت سحر رمزي: "مازال الإخوان يسيطرون على الرئاسة المصرية، ويرفضون الاستماع إلى أي صوت غير صوت مرشدهم".







وتابعت: "إننا نعلن عن تضامننا مع الثورة، ونحن كنساء نطلب فتح جميع الملفات والتحقيقات وحق الضحايا والمصابين، ونطالب بحق المهمشين، ولن نتنازل عن حق المرأة المصرية في عيش بكرامة وحرية، ولن نقبل أن تهدر كرامتها أو كرامة أي مصري".







وإلى ذلك، قررت مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية في فرنسا وعدد من أعضاء الجالية المصرية بباريس التظاهر بمناسبة الذكرى الثانية لمرور عامين على ثورة 25 يناير تحت شعار "استعادة الثورة".







وذكر بيان مشترك للمنظمات الحقوقية بفرنسا أن "ثورة 25 يناير، التي أبهرت العالم حتى ضرب بها المثل كأول ثورة سلمية في العصر الحديث، حازت على تقدير عالمي واحترام الشعوب المتقدمة في العالم أجمع، ولكنها للأسف سرقت من خلال تحالف الإخوان المسلمين".







ودعت المنظمات في البيان "جميع الشرفاء من أولاد مصر وكل أحبابها من كافة المتواجدين على الأراضي الفرنسية والمساندين لثورتنا المجيدة للمشاركة في فعاليات ذكرى ثورة مصر أمام السفارة المصرىة في باريس".







كما تشهد إيطاليا مظاهرة حاشدة للجالية المصرية هناك، للمطالبة بإسقاط وعزل الرئيس مرسي.