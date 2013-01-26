البرادعي رداً على مرسي ما نراه قمة في انعدام المسؤولية

قال الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب "الدستور" في رد على رسالة الرئيس محمد مرسي التي نشرها على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "ما نراه حتى الآن من الرئيس وحكومته في التعامل مع المأساة التي نعيشها هو قمة في انعدام المسؤولية"، بحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام".جاء ذلك في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" في الساعات الأولى من اليوم السبت، فيما يمكن اعتباره أول رد فعل على رسالة الرئيس مرسي تعليقاً على أحداث الجمعة، يوم الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، والتي انتهت بمقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 450 آخرين جراء الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بمختلف محافظات مصر.

هذا وكان الرئيس مرسي قد تقدم بالعزاء للمصريين في رسالة على حسابه على موقعي "تويتر" و"فيسبوك" وتوعد بمحاسبة المسؤولين عن العنف.



وقال مرسي: "أدعو جميع المواطنين إلى التمسك بالمبادئ النبيلة للثورة المصرية في التعبير عن الرأي بحرية وسلمية ونبذ العنف قولاً وفعلاً. كما أؤكد أن أجهزة الدولة ستبذل قصارى جهدها لحماية وتأمين المظاهرات السلمية".



وأكد مرسي أن أجهزة الدولة "لن تتوانى عن ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، وقال: "أتقدم بخالص العزاء إلى كل المصريين وإلى أهالي السويس الباسلة في أبنائي الشهداء من الشعب والشرطة الذين راحوا ضحية العنف البغيض".

"رئيس لا يحترم شعبه"

في نفس السياق، قال محمود عفيفي المتحدث الرسمي لحركة "شباب 6 إبريل"، إن الرئيس الذى يخاطب شعبه عبر "تويتر" هو رئيس لا يحترم هذا الشعب.



وأضاف عفيفي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الرئيس الذي يخاطب شعبه عبر "تويتر" في ظل ظروف صعبة وأحداث سقط خلالها العديد من الشهداء، هو رئيس لا يحترم شعبه ولا يستحق احترامه.



كما وصف أحمد خيري، المتحدث باسم "حزب المصريين الأحرار"، رسائل الرئيس مرسي للشعب وتعقيبه على الأزمة الحالية من خلال رسالة عبر "تويتر"، بأن مرسي ليس على خطى مبارك، بل يرسم طريقاً جديداً من الأخطاء والخطايا لم يسبقه أحد إليه من الرؤساء والحكام في مصر، بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".



وقال خيري، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،" مرة أخرى لا تسقط الأنظمة الاستبدادية باستبدادها بل تسقط بحماقتها وغبائها، هذا درس مبارك وأعتقد أنه سيكون درس مرسي أيضا".