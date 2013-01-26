خالد علي مرسي أصبح يتحدث مثل مبارك في أيامه الأخيرة

قال الناشط الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي إن المتظاهرين في كل المحافظات يتم الاعتداء عليهم بوحشية ومازال الصمت الرئاسي مستمر وهو ما يتم تفسيره بأنه إما غباء سياسي أو جهل سياسي وهو ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في وجه الحكومة بقوة أكثر.وأكد أن جهاز الشرطة يصر على القيام بنفس الجريمة التي قام بها من قبل وعلى الشعب أن يواجه جهازا قمعيا يتم إعادة تدعيمه بأدوات غاز قاتلة وأسلحة قاتلة.وأضاف في برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة قناة "العربية" أن الثوار ملتزمون بالسلمية ولكن تصاعد الأحداث تم بعد بدء الداخلية الاعتداء على الثوار والمتظاهرين.

وأكد علي أن الداخلية لم تتمكن من مواجهة المليشيات المسلحة المعتدية على المتظاهرين في الاتحادية لأنهم تابعون للنظام وكذلك المحاصرين للمحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي.



وقال إن الإخوان يبيعون البلد للقطريين وهناك ارتفاع شديد في الأسعار للخضوع لصندوق النقد الدولي والجنيه ينهار والأسعار تزيد، مشيراً إلى أن الرئيس مرسي تحدث عن المائة يوم من دون أن يفعل شيئا وبعدها يتصرف من أجل سيطرة جماعته على مفاصل الدولة فقط من دون البحث عن مصلحة الوطن والشعب.



وأضاف أن مرسي يتحدث عن مصلحة جماعته وهو أصبح يتحدث مثل مبارك في أيامه الأخيرة.



وأشار إلى أن "جبهة الإنقاذ" تحتاج إلى إنقاذ وهي لا تمثل الشعب المصري وخسرت تماماً منذ المشاركة في الإعلان الدستوري وأحداث قصر الاتحادية، وشرعية محمد مرسي سقطت مع موقعة الاتحادية.



وأكد أن الاتجاه الذي يسير فيه مرسي وجماعته ليس له سبيل إلا إسقاط النظام، مشيراً إلى أن من يقبل الحوار مع مرسي والرئاسة يكون مخادعا لأن الحوار يهدف إلى التصوير فقط.



وقال إن هناك قناعة تامة من الشعب المصري بوفاة دولة القانون وعدم احترام القانون من جانب مؤسسة الرئاسة والحكومة الحالية.