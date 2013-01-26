طارق الزمر النظام السابق ما زال يتربص بالثورة

قال طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن العنف اليوم كان متوقعاً لأن هناك مساحة لبقايا النظام السابق تم فتحها في ميادين مصر المختلفة.وأكد في برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة قناة "العربية" أن النظام السابق ما زال يتربص بالثورة، معرباً عن إحباطه من أن تأتي ذكرى ثورة 25 يناير حزينة، حيث تضمنت اقتحامات للمقار الحزبية، وكان يجب أن يتم المحافظة على سلمية الثورة التي نتباهى بها أمام العالم أجمع.

وقال إن الثورة لم تستكمل أهدافها بعد، وهو ما يوجب علينا أن نقف جميعا صفاً واحداً وأن تكون هذه الاهداف هي المقياس لنجاح الحكام والحكومات وتقديرهم، مشيراً إلى أن الرئيس محمد مرسي أخفق كثيراً على الأقل في استيعاب شباب الثورة والقوى السياسية في حوار وطني جاد وشفاف.



وأكد إن مصر الثورة لا تبنى إلا باستيعاب كافة الفصائل السياسية ولا يتم استبعاد أي فصيل سياسي منها، مشيراً إلى أن الاحتفال أمام مقر مدينة الانتاج الاعلامي كان سلميا ويجب احترام أي تعبير سلمي ورفض أي تعبير عنيف.



وقال إن هناك طاقة غضب شديدة في الشارع، وكان يجب أن يتم التعجيل بالحكم في قضايا الشهداء، وأن يتم القصاص لهم سريعاً وأن يقوم الحاكم المنتخب بإنجاز ذلك سريعاً.