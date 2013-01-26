15 حركة ثورية وسياسية تدعو المصريين للتظاهر آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

جددت 15 حركة ثورية وسياسية دعوتها لاستكمال أهداف الثورة، داعية جموع الشعب المصري للتظاهر، السبت، في جميع محافظات مصر أمام دواوين المحافظات والمجالس المحلية، معلنة عن تنظيم مسيرة سلمية حاشدة في الثالثة عصرا، تنطلق من ميدان التحرير من أمام مسجد عمر مكرم إلى مجلس الشورى.



وحذرت القوى الثورية في بيان لها من أنه في حالة عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب المصري، سيتم تنظيم مسيرات وتظاهرات حاشدة تنطلق إلى قصر الاتحادية (القصر الرئاسي)، نقلا عن بوابة "الأهرام" الإلكترونية، السبت.



ونعى البيان شهداء مصر الأبرار الذين سقطوا خلال تظاهرات الجمعة في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير في شتى محافظات مصر، مؤكدا أن الشعب المصري قد اختار طريقه الذي سيستطيع من خلاله الحصول على حقوقه المهدرة، موجها الشكر للجماهير التي استجابت لدعوات التظاهر.



وأشار البيان إلى خروج الشعب في حشود غفيرة في شتى ميادين التحرير في جميع محافظات مصر ثائرين على الظلم الاجتماعي الذي يتعرضون له، مصرين على تحقيق أهداف الثورة المسروقة، وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، فضلا عن حق أبنائهم الذين سقطوا خلال مسيرة الثورة السلمية على مدى العامين الماضيين، ولم يتم القصاص لهم حتى اليوم، بل يسقط المزيد من الضحايا، بحسب البيان.



ووقع على البيان كل من التيار الشعبي المصري، وحزب الدستور، وحزب الكرامة، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب المصريين الأحرار، وحزب مصر الحرية، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وحركة المصري الحر، وائتلاف ثورة اللوتس، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وحركة ٦ إبريل (الجبهة الديمقراطية)، والاشتراكيين الثوريين، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، واتحاد شباب ماسبيرو.