رئيس الوزراء الروسي الأسد ارتكب خطأ فادحاً قد يكون قاضياً آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: موسكو - فرانس برس، رويترز

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ديمتري مدفيديف، الأحد، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، تأخر كثيرا في تطبيق إصلاحات سياسية، معتبرا أنه "خطأ فادح قد يكون قاضيا".







وقال مدفيديف، بحسب ما أوردت وكالات الأنباء الروسية، إنه "كان يتعين عليه التحرك بسرعة أكبر، ودعوة المعارضة السلمية التي كانت مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات معه. إنه خطأ فادح من قبله قد يكون قاضيا".







وأوضحت نسخة من مقابلة أجرتها شبكة "سي.ان.ان" الأمريكية التلفزيونية ونشرها مكتب مدفيديف، الأحد، قوله إن فرص احتفاظ الرئيس السوري بالسلطة تقل أكثر وأكثر يوميا.



وتصريحات مدفيديف هي أقوى تصريح روسي بأن أيام الأسد قد تكون معدودة. إلا أنه كرر دعوته لإجراء محادثات بين الحكومة والمعارضين السوريين.



وشدد رئيس الوزراء الروسي على أن موقف موسكو يتمثل في عدم تدخل قوى خارجية للإطاحة بالأسد.